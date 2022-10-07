Чемпионат Украины по футболу, 6 тур: результаты и трансляции матчей

Один матч в туре перенесен по просьбе "Шахтера"

В украинской Премьер-лиге на выходных будут сыграны матчи шестого тура. Но не все, поединок "Львов" — "Шахтер" перенесли. Донецкий клуб решил устроить себе каникулы между матчами с "Реалом" в Лиге чемпионов. Кстати, в Мадриде "Реал" обыграл "Шахтер".

Пятница, 7 октября

15:00. "Верес" — "Металлист"

ТВ: Сетанта, YouTube

17:00. "Колос" — "Ингулец"

ТВ: Сетанта

Суббота, 8 октября

13:00. "Ворскла" — "Черноморец"

ТВ: Сетанта

Воскресенье, 9 октября

13:00. "Днепр-1" — "Заря"

ТВ: УНИАН

15:00. "Кривбасс" — "Минай"

ТВ: Сетанта, YouTube

17:00. "Динамо" — "Рух"

ТВ: 2+2

Понедельник, 10 октября

15:00. "Александрия" — "Металлист 1925"

ТВ: Сетанта

Турнирная таблица