Чемпионат Украины по футболу, 6 тур: результаты и трансляции матчей
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Один матч в туре перенесен по просьбе "Шахтера"
В украинской Премьер-лиге на выходных будут сыграны матчи шестого тура. Но не все, поединок "Львов" — "Шахтер" перенесли. Донецкий клуб решил устроить себе каникулы между матчами с "Реалом" в Лиге чемпионов. Кстати, в Мадриде "Реал" обыграл "Шахтер".
Пятница, 7 октября
15:00. "Верес" — "Металлист"
ТВ: Сетанта, YouTube
17:00. "Колос" — "Ингулец"
ТВ: Сетанта
Суббота, 8 октября
13:00. "Ворскла" — "Черноморец"
ТВ: Сетанта
Воскресенье, 9 октября
13:00. "Днепр-1" — "Заря"
ТВ: УНИАН
15:00. "Кривбасс" — "Минай"
ТВ: Сетанта, YouTube
17:00. "Динамо" — "Рух"
ТВ: 2+2
Понедельник, 10 октября
15:00. "Александрия" — "Металлист 1925"
ТВ: Сетанта