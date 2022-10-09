23 года назад Шевченко похоронил надежды россиян и стал врагом путина (видео)

9 октября — знаковый день для украинского футбола

Футбольный матч россия — Украина (1:1), который состоялся 9 октября 1999 года в Москве, стал настоящим потрясением в рф, ведь команда Олега Романцева упустила путевку на чемпионат Европы-2000, пропустив нелепый гол в концовке поединка. Его автором стал лучший футболист в истории независимой Украины — Андрей Шевченко.

В воскресенье легендарному голу "Шевы" в ворота сборной россии исполняется 23 года. Это взятие ворот выбило россиян из турнира.

Поединок складывался для "Желто-синих" нелучшим образом. На 75-й минуте встречи Валерий Карпин, который сейчас возглавляет сборную рф, открыл счет. Однако за 2 минуты до окончания основного времени 23-летний Шевченко прямым ударом со штрафного поразил ворота Александра Филимонова. Игра завершилась со счетом 1:1, а место, откуда забил украинец теперь нередко называют "точкой Шевченко".

Этот результат вывел сборную Украины в стыковой раунд квалификации, где наша команда проиграла Словении (2:1, 1:1), а французы с 1-го место вышли на Евро.

Отбор на Евро-2000 - турнирная таблица

Добавим в Киеве украинцы обыграли россиян со счетом 3:2.

В 2022 году бывший пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков рассказал, что владимир путин заходил в раздевалку сборной Украины после матча в москве и даже говорил с "Шевой". Васильков назвал слова, сказанные тогда путиным, угрозой с прошлого.

"путин тогда еще не был президентом, а был премьер-министром. После матча россия – Украина в 1999 году он подарил игрокам часы, а также подошел к "Шеве". Андрею он сказал: "Я тебя запомнил". Тогда это звучало просто так, что он не интересуется футболом, а Шевченко – известный футболист. А сейчас это звучит, как угроза из прошлого", – заявил Васильков на YouTube-канале "Прямая червона".

Добавим, что Шевченко после начала полномасштабного вторжения рф активно занялся вопросами гуманитарной помощи Украине. Кроме того, он приютил у себя дома детей-беженцев. К слову, Андрей стал первым послом платформы UNITED24 – глобальной инициативы по поддержке Украины.

Ранее Шевченко результативно сыграл в благотворительном матче с участием звезд футбола.