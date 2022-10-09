23 роки тому Андрій Шевченко розтоптав росію і став ворогом путіна (відео)

9 жовтня – знаковий день для українського футболу

Футбольний матч росія — Україна (1:1), який відбувся 9 жовтня 1999 року в Москві, став справжнім потрясінням у росії, адже команда Олега Романцева втратила путівку на чемпіонат Європи-2000, пропустивши безглуздий гол наприкінці поєдинку. Його автором став найкращий футболіст в історії незалежної України — Андрій Шевченко.

У неділю легендарному голу "Шеви" у ворота збірної рф виповнюється 23 роки. Це взяття воріт вибило росіян із турніру.

Поєдинок складався для "Жовто-синіх" ненайкращим чином. На 75-й хвилині зустрічі Валерій Карпін, який зараз очолює збірну росії, відкрив рахунок. Однак за 2 хвилини до закінчення основного часу 23-річний Шевченко прямим ударом зі штрафного влучив у ворота Олександра Філімонова. Гра завершилася з рахунком 1:1, а місце, звідки забив українець, тепер нерідко називають "точкою Шевченка".

Цей результат вивів збірну України у стиковий раунд кваліфікації, де наша команда програла Словенії (2:1, 1:1), а французи з 1-го місця вийшли на Євро.

Відбір на Євро-2000 – турнірна таблиця

Додамо у Києві українці обіграли росіян з рахунком 3:2.

У 2022 році колишній пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков розповів, що володимир путін заходив у роздягальню збірної України після матчу в Москві й навіть говорив з Шевою. Васильков назвав слова, сказані тоді путіним, погрозою з минулого.

"Путін тоді ще не був президентом, а був прем’єр-міністром. Після матчу росія — Україна в 1999 році він подарував гравцям годинник, а також підійшов до Шеви. Андрію він сказав: "Я тебе запам’ятав". Тоді це звучало просто так, що він не цікавиться футболом, а Шевченко — відомий футболіст. А зараз це звучить як погроза з минулого", — заявив Васильков на YouTube-каналі "Пряма червона".

Додамо, що Шевченко після початку повномасштабного вторгнення рф активно зайнявся питаннями гуманітарної допомоги Україні. Крім того, він дав притулок у себе вдома дітям-біженцям. До речі, Андрій став першим послом платформи UNITED24 – глобальної ініціативи щодо підтримки України.

Раніше Шевченко результативно зіграв у благодійному матчі за участю зірок футболу.