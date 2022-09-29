Не подарунок, а мрія: що попросив собі на день народження Шевченко

Колишньому капітанові та тренеру збірної України — 46 років

29 вересня – день народження у легенди українського футболу Андрія Шевченка. Сьогодні йому виповнилося 46 років. До цієї дати "Телеграф" підготував 10 цікавих фактів про Героя України.

Сам же Андрій написав у соцмережах, про який подарунок мріє цього дня.

"Все, чого я прошу у свій день народження – це мир для України", – написав Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, що від початку війни Андрій Шевченко активно допомагає Україні. Він організував благодійний матч в Італії із зірками світового футболу.

Крім того, легендарний динамівець допомагав українським біженцям у Великій Британії.

"Я в Лондоні співпрацював із послом України у Великій Британії, а також у мене є пара друзів, які хочуть допомогти. Ми збираємося прийняти тут 150 біженців та поселити їх у різних районах. Також планую поселити кілька дітей у своєму будинку", — розповідав Шевченко.