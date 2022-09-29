Не подарок, а мечта: что попросил себе на день рождения Шевченко

Бывшему капитану и тренеру сборной Украины — 46 лет

29 сентября — день рождения у легенды украинского футбола Андрея Шевченко. Сегодня ему исполнилось 46 лет. К этой дате "Телеграф" подготовил 10 интересных фактов о Герое Украины.

Сам же Андрей написал в соцсетях, о каком подарке мечтает в этот день.

"Все, чего я прошу в свой день рождения – это мир для Украины", – написал Шевченко в своем Instagram.

Напомним, что с начала войны Андрей Шевченко активно помогает Украине. Он организовал благотворительный матч в Италии со звездами мирового футбола.

Кроме того, легендарный динамовец помогал украинским беженцам в Великобритании.

"Я в Лондоне сотрудничал с послом Украины в Великобритании, а также у меня есть пара друзей, которые хотят помочь. Мы собираемся принять здесь 150 беженцев и поселить их в разных районах. Также планирую поселить несколько детей в своем доме", — рассказывал Шевченко.