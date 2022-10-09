В ДТП погиб автор самого быстрого гола в истории футбола

Гевин Стоукс забил гол прямым ударом с центра поля

Печальные новости пришли из Шотландии. Там погиб 30-летний футболист Гевин Стоукс. Ранее мы рассказывали о трагедиях на футбольных матчах.

Как сообщает местная полиция, мужчина погиб в субботу ночью в ДТП. Он выехал на кольцо, потерял управлени и машина перевернулась. Больше никто в аварии не пострадал, пишет Daily Record.

Гевин Стоукс вызывался в юношеские сборные Шотландии, играл за "Данди Юнайтед". Но вошел в историю вошел, выступая за скромный "Мэрихилл" в низшей лиге Шотландии.

Дело в том, что Гевин забил самый быстрый гол в истории мирового футбола. Случилось это в 2017 году в матче "Мэрихилл" — "Клайдбанк". Стоукс забил прямым ударом с центра поля, мяч влетел в ворота через 2,1 секунды после стартового свистка.

Некоторые ошибочно считают, что гол Стоукса на втором месте. А рекорд принадлежит Навафу Аль-Абеду из Саудовской Аравии. Действительно, Наваф забил мяч за две секунды, но позже результат того поединка был аннулирован.

Ранее мы писали, что в матче чемпионата Индонезии в результате беспорядков на трибунах погибли не менее 129 человек, около 180 получили ранения.