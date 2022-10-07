Выкуривали газом и стреляли: трагедия на футболе в Аргентине (видео)

Матч "Химнасия" — "Бока Хуниорс" остановили на девятой минуте

Поединок чемпионата Аргентины по футболу омрачен трагедией. Действия полиции привели к смерти болельщика на игре "Химнасия" — "Бока Хуниорс". Ранее мы давали подборку: ТОП-10 футбольных трагедий.

Уже на девятой минуте игры встреча была приостановлена. Весь стадион был окутан слезоточивым газом, который был распылен сотрудниками полиции. Они так пытались усмирить большое скопление разбушевавшихся болельщиков на входе к стадиону. Фанаты не могли попасть на матч, хотя имели на руках билеты, сообщает "Чемпионат".

Полицейские начали применять как слезоточивый газ, так и резиновые пули. Газ в конечном итоге попал на поле и встречу продолжить было невозможно. Таким образом, арбитр принял решение прервать матч, который впоследствии не стали доигрывать.

А уже через некоторое время после остановки игры пресс-служба "Бока Хуниорс" сделала заявление о смерти одного из болельщиков.

Напомним, что недавно в Индонезии на футболе погибли около 130 человек, и почти 200 получили ранения.