Викурювали газом та стріляли: трагедія на футболі в Аргентині (відео)

Матч "Хімнасія" — "Бока Хуніорс" зупинили на дев’ятій хвилині

Поєдинок чемпіонату Аргентини з футболу затьмарений трагедією. Дії поліції призвели до смерті вболівальника на грі "Хімнасія" — "Бока Хуніорс". Раніше ми давали добірку: ТОП-10 футбольних трагедій.

Вже на дев’ятій хвилині гри зустріч була припинена. Весь стадіон був оповитий сльозогінним газом, розпорошеним співробітниками поліції. Вони так намагалися приборкати велике скупчення вболівальників, що розбушувалися на вході до стадіону. Фанати могли потрапити на матч, хоча мали на руках квитки, повідомляє "Чемпіонат".

Поліцейські почали застосовувати як сльозогінний газ, так і гумові кулі. Газ зрештою потрапив на поле і зустріч продовжити було неможливо. Таким чином, арбітр вирішив перервати матч, який згодом не стали догравати.

А вже за деякий час після зупинки гри прес-служба "Бока Хуніорс" зробила заяву про смерть одного з уболівальників.

Нагадаємо, нещодавно в Індонезії на футболі загинули близько 130 людей, і майже 200 отримали поранення.