Усику подогнали новый чемпионский пояс - выглядит он шикарно (фото)

Украинский боксер получил награду от The Ring

Журнал The Ring обновил собственный чемпионский пояс в супертяжелом весе. Это случилось после того, как новым обладателем титула стал Александр Усик.

Усик стал чемпионом по версии The Ring после победы над Энтони Джошуа. Ранее титулом владел Тайсон Фьюри. Но британец отказался от него и вот по какой причине.

"Журнал The Ring — организация, которая не санкционирует поединки, поэтому я бы не ставил их рядом с другими поясами. Но пояс журнала The Ring я держал близко к своему сердцу, потому что это святой Грааль бокса, это титул Роки Бальбоа.

Есть методика в моем безумии. Я отказался от титула журнала The Ring, чтобы за него могли подраться. Чтобы таким образом я стал трехкратным чемпионом журнала The Ring и соединился в небе с Мухаммедом Али – единственным, кто становился трехкратным чемпионом журнала The Ring.

Поэтому я отдал пояс специально, чтобы вернуть потом его назад", — сказал Фьюри.

Новый пояс уже готов. На нем имя чемпиона мира — Александра Усика.

Тайсон Фьюри может себе вернуть титул если согласится на бой за звания абсолютного чемпиона мира с Усиком.

Кстати, в лагере Фьюри над Усиком готовят расправу и обещают его поджарить. Не уверен в победе украинца и его менеджер.