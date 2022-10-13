Тепер точно окупантам хана: Усик зарядив бійців ТРО

Боксер поспілкувався з українськими військовими

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО), якому напередодні зробили іменний пояс, відвідав Криворізьку окрему бригаду територіальної оборони.

Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook. Чемпіон висловив своє захоплення військовослужбовцями, які хоробро дають відсіч ворогові. Бійці у відповідь подякували боксеру за візит.

"На прохання боксер показав пояси, а своєю енергією зарядив наших бійців на впевнену перемогу над окупантами на полі бою, де замість рукавичок зброя, а замість рингу наша Україна, яка буде звільнена від загарбників. Дякую Олександру за візит і бажаємо нам усім перемоги над ворогом", — йдеться у повідомленні.

Олександр Усик відвідав українських бійців

Нагадаємо, влітку Усик переміг у реванші Ентоні Джошуа. Після цього весь світ заговорив про потенційний поєдинок Олександра з Тайсоном Ф’юрі. Потенційний бій двох чинних чемпіонів світу може відбутися на початку 2023 року. Однак "Циганський король" хоче битися у грудні 2022 року. Тому, ймовірно, боксери шукатимуть інших суперників. Повідомляється, що Олександр націлився на колишнього чемпіона світу Деонтея Уайлдера з США.