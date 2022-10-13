Теперь точно оккупантам хана: Усик зарядил бойцов ТРО

Боксер пообщался с украинскими военными

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО), которому накануне сделали именной пояс, посетил Криворожскую отдельную бригаду территориальной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook. Чемпион выразил свое восхищение военнослужащими, которые храбро дают отпор врагу. Бойцы в ответ поблагодарили боксера за визит.

"По просьбе боксер показал пояса, а своей энергией зарядил наших бойцов на уверенную победу над оккупантами на поле боя, где вместо перчаток оружие, а вместо ринга наша Украина, которая будет освобождена от захватчиков. Спасибо Александру за визит и желаем нам всем победы над врагом", — гласит сообщение.

Александр Усик посетил украинских бойцов

Напомним, летом Усик победил в реванше Энтони Джошуа. После этого весь мир заговорил о потенциальном поединке Александра с Тайсоном Фьюри. Потенциальный бой двух действующих чемпионов мира может состояться в начале 2023 года. Однако "Цыганский король" хочет драться в декабре 2022 года. Поэтому, вероятно, боксеры будут искать других соперников. Сообщается, что Александр нацелился на бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера из США.