Сів у човен і поплив в Україну: Ломаченко розповів, де його застала війна

Боксер під час повномасштабного вторгнення був у Греції

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко повертається до рингу. Майже після річної перерви українець проведе бій 29 жовтня проти Джемейна Ортіса. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко — Ортіс.

Напередодні бою Василь Ломаченко поспілкувався з журналістами та розповів, як для нього почалася війна.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, я був у Греції. Додому повернутися літаком я вже не міг. Тому полетів до Румунії, звідти їхав машиною до річки, сів на човен і переплив в Україну.

Наступного дня я подався до військових, отримав зброю, одяг, почав готуватися до війни. Для себе я вирішив, що не покину свій дім, країну. У такі моменти забуваєш про свої цілі, свої мрії.

Ломаченко у ТРО

Дуже важко, коли лягаєш спати і чуєш сирени, біжиш у підвал. І ніхто не знає, як довго там доведеться бути. Коли ти доросла людина, ти розумієш цю ситуацію, ти можеш пристосуватися до війни. Але діти…

У перші два-три місяці було захоплено велику кількість нашої території. Я не розумів, що буде далі. Але незабаром настав момент, коли все почало налагоджуватися. Ми пішли у наступ і тоді вже стало зрозуміло, що все буде добре», – розповів Ломаченко в інтерв’ю Top Rank Boxing.

Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі. Українець хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з королем легкого дивізіону Девіном Хейні. Нагадаємо, що нещодавно Хейні захистив титули у поєдинку проти Джорджа Камбососа.