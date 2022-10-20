Сел в лодку и поплыл в Украину: Ломаченко рассказал, где его застала война

Боксер во время полномасштабного вторжения был в Греции

Бывший чемпион мира в трех весовых категория Василий Ломаченко возвращается в ринг. Почти после годичного перерыва украинец проведет бой 29 октября против Джемейна Ортиса. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка Ломаченко — Ортис.

Накануне боя Василий Ломаченко пообщался с журналистами и рассказал, как для него началась война.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я был в Греции. Домой вернуться самолетом я уже не мог. Поэтому полетел в Румынию, оттуда ехал машиной к реке, сел на лодку и переплыл в Украину.

На следующий день я отправился к военным, получил оружие, одежду, начал готовиться к войне. Для себя я решил, что не покину свой дом, страну. В такие моменты забываешь о своих целях, своих мечтах.

Ломаченко в ТРО

Очень тяжело, когда ложишься спать и слышишь сирены, бежишь в подвал. И никто не знает, как долго там придется быть. Когда ты взрослый человек, ты понимаешь эту ситуацию, ты можешь приспособиться к войне. Но дети…

В первые два-три месяца было захвачено большое количество нашей территории. Я не понимал, что будет дальше. Но вскоре наступил момент, когда все начало налаживаться. Мы пошли в наступление и тогда уже ясно, что все будет хорошо", – рассказал Ломаченко в интервью Top Rank Boxing.

Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни. Напомним, что недавно Хэйни защитил титулы в поединке против Джорджа Камбососа.