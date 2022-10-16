"На очереди Ломаченко": непобедимый чемпион избил претендента и вызвал на бой украинца (видео)

Ломаченко может получить "бой мечты"

В ночь на воскресенье, 16 октября, в Мельбурне (Австралия) на арене Rod Laver состоялся большой вечере бокса главным событием которого стал бой-реванш Девин Хэйни — Джордж Камбосос 2. В первом поединке победу одержал американец.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Хэйни (29-0, 15 КО) добыл уверенную победу по очкам над австралийцем и защитил титулы WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе (до 61,235 кг). Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank Boxing в Twitter.

Поединок продлился все отведенные 12 раундов и завершился убедительной победой 23-летнего Девина. Судейский счет — 119-109, 118-110 и 118-110. Таким образом, американец добыл 29 победу в профи, у 29-летнего австралийца теперь 2 поражения при 20 победах.

Лучшие моменты боя Дэвин Хэйни — Джордж Камбосос 2:

Напомним, что в прошлом поединке Хэйни также выиграл решением судей.

После поединка Хэйни заявил, что готов драться с Василием Ломаченко.

Напомним, украинец вернется на ринг 29 октября, г де встретится с американцем Джермейном Ортисом. Этот бой будет доступен для просмотра в Украине. К слову, LOMA является безоговорочным фаворитом поединка. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу бокса Ломаченко — Ортис.