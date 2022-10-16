"На черзі Ломаченко": непереможний чемпіон побив претендента та викликав на бій українця (відео)

Ломаченко може отримати "бій мрії"

У ніч на неділю, 16 жовтня, в Мельбурні (Австралія) на арені Rod Laver відбувся великий вечір боксу головною подією якого став бій-реванш Девін Хейні — Джордж Камбосос 2. У першому поєдинку перемогу здобув американець.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Хейні (29-0, 15 КО) здобув впевнену перемогу за очками над австралійцем та захистив титули WBC, WBA, WBO та IBF у легкій вазі (до 61,235 кг). Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank Boxing у Twitter.

Поєдинок тривав усі відведені 12 раундів та завершився переконливою перемогою 23-річного Девіна. Суддівський рахунок — 119-109, 118-110 і 118-110. Таким чином, американець здобув 29 перемогу у профі, у 29-річного австралійця тепер дві поразки при 20 перемогах.

Найкращі моменти бою Девін Хейні — Джордж Камбосос 2:

Нагадаємо, що в першому поєдинку Хейні також виграв рішенням суддів.

Після поєдинку Хейні заявив, що готовий битися з Василем Ломаченком.

Нагадаємо, українець повернеться на ринг 29 жовтня, де зустрінеться з американцем Джермейном Ортісом. Цей бій буде доступним для перегляду в Україні. До речі, LOM є беззаперечним фаворитом поєдинку. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу боксу Ломаченко — Ортіс.