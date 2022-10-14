Поднялся с нокдауна и добил соперника: уверенная победа украинского боксера

Иван Голуб досрочно победил Уэсли Такера

Украинец Иван Голуб добыл уверенную победу во время вечера бокса в Штатах. В первом среднем весе Голуб победил американца Уэсли Такера. Ранее мы писали, что Усик засветился на передовой.

Бой начался неожиданно, уже во втором раунде Голуб побывал в нокдауне. Но сумел подняться и продолжить поединок.

Дальше уже наш боксер перехватил инициативу и наращивал свое преимущество. В четвертом раунде Такер стал пропускать много сильных ударов. И на пятый раунд американец уже не вышел.

Для 33-летнего Ивана Голуба это была уже 21 победа на профессиональном ринге при одном поражении.

Кстати, недавно Деонтей Уайлдер назвал самый страшный нокаут в своей карьере. Он вспомнил, как вырубил Артура Шпильку. Деонтей Уайлдер 15 октября проведет бой с Робертом Хелениусом.