Поднялся с нокдауна и добил соперника: уверенная победа украинского боксера
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Иван Голуб досрочно победил Уэсли Такера
Украинец Иван Голуб добыл уверенную победу во время вечера бокса в Штатах. В первом среднем весе Голуб победил американца Уэсли Такера. Ранее мы писали, что Усик засветился на передовой.
Бой начался неожиданно, уже во втором раунде Голуб побывал в нокдауне. Но сумел подняться и продолжить поединок.
Дальше уже наш боксер перехватил инициативу и наращивал свое преимущество. В четвертом раунде Такер стал пропускать много сильных ударов. И на пятый раунд американец уже не вышел.
Для 33-летнего Ивана Голуба это была уже 21 победа на профессиональном ринге при одном поражении.
Кстати, недавно Деонтей Уайлдер назвал самый страшный нокаут в своей карьере. Он вспомнил, как вырубил Артура Шпильку. Деонтей Уайлдер 15 октября проведет бой с Робертом Хелениусом.