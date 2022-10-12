Уайлдер — Хелениус: когда начало и где смотреть бой

Это будет отборочный поединок за право встретиться с чемпионом WBC

В ночь с 15 на 16 октября в США пройдет вечер бокса, где главным событием будет отборочный поединок Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. На ринг выйдут Деонтей Уайлдер и Роберт Хелениус.

Ранее мы писали, что с Уайлдером готов встретиться Александр Усик.

Послужной список

Деонтей Уайлдер (США), 36 лет. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008). Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе (2015—2020).

На профессиональном ринге провел 45 боев — 42 победы (41 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

Свой последний бой Уайлдер провел в октябре прошлого года, когда проиграл нокаутом Тайсону Фьюри.

Роберт Хелениус (Финляндия), 38 лет. Серебряный призер чемпионата Европы (2006). Входит в ТОП-20 лучших супертяжеловесов мира.

На профессиональном ринге провел 34 боя — 31 победа (20 нокаутом) и 3 поражения.

Свой последний бой провел год назад, нокаутировав Адама Ковнацки.

Где смотреть бой Уайлдер — Хелениус

Вечер бокса начнется в 4:00 по Киеву, а основной поединок ожидается в 7:00 16 октября.

Прямая трансляция боя будет на стриминговой платформе FITE.TV в США и Великобритании, а также на Fox Sports PPV и PPV.com в США.

Кто фаворит

У букмекеров фаворит встречи американский боксер. Котировки на победу Уайлдера — 1.14, на победу Хелениуса — 5.65.

Напомним, Василий Ломаченко 29 октября проведет бой с Джемейном Ортисом.