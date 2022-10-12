Уайлдер — Хеленіус: коли початок і де дивитися бій

Це буде відбірковий поєдинок за право зустрітися із чемпіоном WBC

У ніч із 15 на 16 жовтня у США відбудеться вечір боксу, де головною подією буде відбірковий поєдинок Всесвітньої боксерської ради (WBC) у надважкій вазі. На ринг вийдуть Деонтей Уайлдер та Роберт Хеленіус.

Раніше ми писали, що з Уайлдером готовий зустрітись Олександр Усик.

Послужний список

Деонтей Уайлдер (США), 36 років. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Пекіні (2008). Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі (2015—2020).

На професійному рингу провів 45 боїв — 42 перемоги (41 нокаутом), 2 поразки та 1 нічия.

Свій останній бій Уайлдер провів у жовтні минулого року, коли програв нокаутом Тайсону Ф’юрі.

Роберт Хеленіус (Фінляндія), 38 років. Срібний призер чемпіонату Європи (2006). Входить до ТОП-20 найкращих суперважкоатлетів світу.

На професійному рингу провів 34 бої — 31 перемога (20 нокаутом) та 3 поразки.

Свій останній бій провів рік тому, нокаутувавши Адама Ковнацькі.

Де дивитися бій Уайлдер — Хеленіус

Вечір боксу розпочнеться о 4:00 за Києвом, а основний поєдинок очікується о 7:00 16 жовтня.

Пряма трансляція бою буде на стрімінговій платформі FITE.TV у США та Великій Британії, а також на Fox Sports PPV та PPV.com у США.

Хто фаворит

У букмекерів переможець зустрічі американський боксер. Котирування на перемогу Уайлдера – 1.14, на перемогу Хеленіуса – 5.65.

Нагадаємо, Василь Ломаченко 29 жовтня проведе бій із Джемейном Ортісом.