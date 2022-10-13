Усик засветился на передовой и сделал знаковое фото

Боксер поддерживает ВСУ

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО), который может провести бой с Тайсоном Фьюри в 2023 году, отправился на передовую.

В сети появилось фото боксера вблизи освобожденной Осокоровки (Херсонская область), которая была зачищена от оккупантов в ходе контрнаступления ВСУ, передает Telegram-канал "Типичный Херсон". Александр сделал фото на фоне артобъекта "Дары Херсонщины", более известного как "памятник арбузу".

Александр Усик на Херсонщине

Отметим, Херсонский городской совет 2 октября сообщал, что украинские защитники установили национальный флаг над "памятником арбузу".

Добавим, что менеджер Усика Эгис Климас в комментарии Fight Hub TV заявил, что боксер отправился на передовую.

"Усик вернулся на передовую. Он поехал проведать и подбодрить военных. Мы знаем, что его страна воюет. Это настоящая борьба. Это не бокс, у него есть свой фонд. Он помогает многим людям. Он исполняет свой долг перед страной", — рассказал Климас.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф Александр вступил в ряды теробороны. Только после встречи с раненными бойцами ВСУ Усик принял решение дать реванш Джошуа. В Саудовской Аравии украинец победил британца и защитил титул чемпиона мира.