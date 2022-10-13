Он жив? Уайлдер назвал самый крутой нокаут в карьере (видео)

В 2016 году Деонтей эффектно вырубил Артура Шпильку

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер 15 октября проведет бой с Робертом Хелениусом.

Накануне поединка журналисты попросили Уайлдера вспомнить самый лучший нокаут в его карьере. Деонтею было из чего выбирать, ведь 41 бой он завершил досрочно.

Остановился американский боксер на поединке шестилетней давности. В январе 2016 года Уайлдер эффектно вырубил поляка Артура Шпильку.

"Когда меня спрашивают о моем лучшем нокауте, я вспоминаю именно этот эпизод. Я его запомнил на всю жизнь, ведь в тот момент мне показалось, что я лишил соперника жизни. Да, это нокаут в бою со Шпилькой. Честно признаюсь, это было жутко", — цитирует Уайлдера vringe.

Ранее мы писали, что с Уайлдером готов встретиться Александр Усик. Если не удастся договориться о поединке с Тайсоном Фьюри.

Кстати, Усику не понравился бой Фьюри — Уайлдер. Он боялся, что боксеры поубивают друг друга.