Він живий? Уайлдер назвав найкрутіший нокаут у кар’єрі (відео)

У 2016 році Деонтей ефектно вирубив Артура Шпільку

Колишній чемпіон світу з боксу Деонтей Уайлдер 15 жовтня проведе бій із Робертом Хеленіусом.

Напередодні поєдинку журналісти попросили Уайлдера згадати найкращий нокаут у його кар’єрі. Деонтею було із чого обирати, адже 41 бій він завершив достроково.

Зупинився американський боксер на поєдинку шестирічної давнини. У січні 2016 року Уайлдер ефектно вирубив поляка Артура Шпільку.

"Коли мене запитують про мій найкращий нокаут, я згадую саме цей епізод. Я його запам’ятав на все життя, адже в той момент мені здалося, що я позбавив суперника життя. Так, це нокаут у бою зі Шпількою. Чесно зізнаюся, це було моторошно", — цитує Уайлдера vringe.

Раніше ми писали, що з Уайлдером готовий зустрітись Олександр Усик. Якщо не вдасться домовитися про поєдинок із Тайсоном Ф’юрі.

До речі, Усику не сподобався бій Ф’юрі — Уайлдер. Він боявся, що боксери повбивають один одного.