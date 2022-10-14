Підвівся з нокдауну та добив суперника: впевнена перемога українського боксера

Іван Голуб достроково переміг Уеслі Такера

Українець Іван Голуб здобув упевнену перемогу під час вечора боксу у Штатах. У першій середній вазі Голуб переміг американця Веслі Такера. Раніше ми писали, що Усик засвітився на передовій.

Бій почався неочікувано, вже у другому раунді Голуб побував у нокдауні. Але зумів піднятися та продовжити поєдинок.

Далі вже наш боксер перехопив ініціативу та нарощував свою перевагу. У четвертому раунді Такер почав пропускати багато сильних ударів. І на п’ятий раунд американець не вийшов.

Для 33-річного Івана Голуба це була вже 21 перемога на професійному рингу за однієї поразки.

До речі, нещодавно Деонтей Уайлдер назвав найстрашніший нокаут у своїй кар’єрі. Він згадав, як вирубав Артура Шпільку. Деонтей Уайлдер 15 жовтня проведе бій із Робертом Хеленіусом.