Усик засвітився на передовій і зробив знакове фото

Боксер підтримує ЗСУ

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО), який може провести бій з Тайсоном Ф’юрі у 2023 році, вирушив на передову.

У мережі з’явилося фото боксера поблизу звільненої Осокорівки (Херсонська область), яка була зачищена від окупантів під час контрнаступу ЗСУ, передає Telegram-канал "Типовий Херсон". Олександр зробив фото на тлі артоб’єкту "Дари Херсонщини", більш відомого як "пам’ятка кавуну".

Олександр Усик на Херсонщині

Зазначимо, Херсонська міська рада 2 жовтня повідомляла, що українські захисники встановили національний прапор над "пам’ятником кавуну".

Додамо, що менеджер Усика Егіс Клімас у коментарі Fight Hub TV заявив, що боксер вирушив на передову.

"Усик повернувся на передову. Він поїхав провідати та підбадьорити військових. Ми знаємо, що його країна воює. Це справжня боротьба. Це не бокс, він має свій фонд. Він допомагає багатьом людям. Він виконує свій обов’язок перед країною", — розповів Клімас.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф Олександр вступив до лав тероборони. Тільки після зустрічі з пораненими бійцями ЗСУ Усик прийняв рішення дати реванш Джошуа. У Саудівській Аравії українець переміг британця та захистив титул чемпіона світу.