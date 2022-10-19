Зеленский сделал Усика послом: чем будет заниматься боксер

Боксер будет заниматься восстановлением Киевской области

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик стал послом платформы UNITED24, которую основал Владимир Зеленский. Ранее Усик поздравил украинских воинов с пораздником.

"Александр поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Теперь будет помогать в поддержке направления "Восстановление Украины". В первую очередь он сосредоточится на восстановлении Киевской области, где уже воплощает инфраструктурные проекты.

Александр Усик – победный символ Украины. Спасибо за поддержку и приобщение к глобальной инициативе", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Добавим, что послами UNITED24 являются также бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и звездная теннисистка Элина Свитолина.

Ранее мы писали, что журнал The Ring сделал для Усика именной пояс.