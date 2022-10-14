Усик поздравил украинских защитников с праздником (видео)

Боксер поздравил украинцев сразу с тремя праздниками

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО), который накануне побывал на передовой, поздравил украинцев с праздниками 14 октября.

Соответствующее заявление боксер разместил на своей странице в Instagram. В пятницу, в Украине праздновали День Покровы Пресвятой Богородицы, День казачества и День защитника Украины.

"Сегодня мы в Украине празднуем три праздника: День Покровы Пресвятой Богородицы, День казачества и День защитника Украины. Всем хочу пожелать здоровья, силы и радости, чтобы Богоматерь оберегала своим омофором нашу страну и защитников нашего отечества.

С днем ​​казачества, я хочу пожелать нам всем отдачи и любви к государству, как было у наших предков-казаков.

Прочности, смелости и отдачи нашим защитникам и защитницам нашей Украины. Слава богу за все и слава Украине", — заявил Усик.

Напомним, будущий соперник Усика пока официально не объявлен. Ожидается, что украинец в следующем поединке подерется либо с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, либо с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, который на этой неделе выйдет на ринг.

Ранее журнал The Ring сделал для Усика именной пояс.