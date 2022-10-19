Зеленський зробив Усика послом: чим займатиметься боксер

Боксер займатиметься відновленням Київської області

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик став послом платформи UNITED24, яку заснував Володимир Зеленський. Раніше Усик привітав українських воїнів зі святом.

"Олександр підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Тепер допомагатиме у підтримці напряму "Відновлення України". Насамперед він зосередиться на відновленні Київської області, де вже втілює інфраструктурні проекти.

Олександр Усик – переможний символ України. Дякую за підтримку та долучення до глобальної ініціативи", – написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Додамо, що послами UNITED24 є також колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та зіркова тенісистка Еліна Світоліна.

Раніше ми писали, що журнал The Ring зробив для Усика іменний пояс.