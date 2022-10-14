Усик привітав українських захисників зі святом (відео)
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Боксер привітав українців одразу з трьома святами
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО), який напередодні побував на передовій, привітав українців зі святами 14 жовтня.
Відповідну заяву боксер розмістив на своїй сторінці в Instagram. У п’ятницю в Україні святкували День Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва та День захисника України.
"Сьогодні ми в Україні святкуємо три свята: День Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва та День захисника України. Усім хочу побажати здоров’я, сили та радості, щоб Богоматір оберігала своїм омофором нашу країну та захисників нашої вітчизни.
Із днем козацтва, я хочу побажати нам усім віддачі та любові до держави, як було у наших предків-козаків.
Міцності, сміливості та віддачі нашим захисникам та захисницям нашої України. Слава богу за все і слава Україні", — заявив Усик.
Нагадаємо, ім'я майбутнього суперника Усика поки офіційно не оголошено. Очікується, що українець у наступному поєдинку поб’ється або з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі, або з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером, на якого цього тижня чекає бій.