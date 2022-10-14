Усик привітав українських захисників зі святом (відео)

Боксер привітав українців одразу з трьома святами

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО), який напередодні побував на передовій, привітав українців зі святами 14 жовтня.

Відповідну заяву боксер розмістив на своїй сторінці в Instagram. У п’ятницю в Україні святкували День Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва та День захисника України.

"Сьогодні ми в Україні святкуємо три свята: День Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва та День захисника України. Усім хочу побажати здоров’я, сили та радості, щоб Богоматір оберігала своїм омофором нашу країну та захисників нашої вітчизни.

Із днем ​​козацтва, я хочу побажати нам усім віддачі та любові до держави, як було у наших предків-козаків.

Міцності, сміливості та віддачі нашим захисникам та захисницям нашої України. Слава богу за все і слава Україні", — заявив Усик.

Нагадаємо, ім'я майбутнього суперника Усика поки офіційно не оголошено. Очікується, що українець у наступному поєдинку поб’ється або з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі, або з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером, на якого цього тижня чекає бій.

Раніше журнал The Ring зробив для Усика іменний пояс.