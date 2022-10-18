Ломаченко назвал трех лучших боксеров мира: украинцев там нет

Но лучшего из лучших Ломаченко так и не выбрал

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в октябре проведет поединок против Джемейна Ортиса. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

Пока что украинец проводит тренировки в США. Между ними Ломаченко дал интервью ESNEWS, где назвал лучших боксеров мира.

"Для меня в тройку лучших боксеров в истории входит Рой Джонс. В детстве я любил его бои. Я всегда следил за ним. Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али. Но я не хочу говорить, кто первый, кто второй, а кто третий. Как по мне, это три лучших бойца в нашем виде спорта", — заявил Ломаченко.

Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни. Напомним, что недавно Хэйни защитил титулы в поединке против Джорджа Камбососа.