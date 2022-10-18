Ломаченко назвав трьох найкращих боксерів світу: українців там немає

Але найкращого з найкращих Ломаченко так і не вибрав

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у жовтні проведе поєдинок проти Джемейна Ортіса. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

Поки що українець проводить тренування у США. Між ними Ломаченко дав інтерв’ю ESNEWS, де назвав найкращих боксерів світу.

"Для мене в трійку найкращих боксерів в історії входить Рой Джонс. У дитинстві я любив його бої. Я завжди стежив за ним. Рой Джонс, Майк Тайсон і Мохаммед Алі. Але я не хочу говорити хто перший, хто другий, а хто третій. Як на мене, це три найкращі бійці в нашому виді спорту", — заявив Ломаченко.

Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі. Українець хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з королем легкого дивізіону Девіном Хейні. Нагадаємо, що нещодавно Хейні захистив титули у поєдинку проти Джорджа Камбососа.