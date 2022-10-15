У Європі назвали заборону на "Україну" маніпуляціями зі здоровим глуздом

У світовому боксі, яким керує росіянин, проти України запровадили санкції

Президент Федерації боксу Чорногорії Олександр Клеменко написав листа Міжнародній асоціації боксу (IBA) з проханням припинити дискримінацію збірної України на жіночому чемпіонаті Європи-2022 (нашій команді заборонили використовувати назву "Україна").

Відповідну заяву Клеменка опублікувала Федерація боксу України (ФБУ). Олександр вважає санкції, які були задіяні проти збірної України, "маніпуляціями зі здоровим глуздом". Функціонер зазначив, що IBA, якою керує росіянин Умар Кремльов, запропонувала змінити назву країни Україна на "ТUKR" ("Команда України") під час чемпіонату Європи.

"Якимось чином команді України дозволили залишитися у своїх спортивних костюмах, тим більше що інших у них немає, а запропонувати жіночій збірній ходити лише у спідній білизні, мабуть, ніхто не наважився.

Назву країни теж вирішили змінити із запропонованого раніше "IBA/UKR" на "ТUKR".

Звичайно, всі ці маніпуляції зі здоровим глуздом не могли не викликати у представників команди України й великої кількості команд інших держав протестного настрою, а в мене, як організатора турніру, обґрунтованого побоювання за сам факт його успішного проведення", — заявив Клеменко.

Олександр додав, що санкції проти збірної України з боксу підривають авторитет IBA та можуть призвести до того, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключить цей вид спорту із програми Олімпійських ігор.

Нагадаємо, в IBA вважають, що українська влада втрутилася у діяльність ФБУ. Раніше IBA заборонила використати українцям національну символіку на юніорському чемпіонаті світу, через що частина команди бойкотувала турнір. Пізніше заборону було знято.

До речі, IBA дозволила російським боксерам виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором, проте на ЧЄ в Чорногорії представників рф не допустили.