В Европе назвали запрет на "Украину" манипуляциями со здравым смыслом

В мировом боксе, которым руководит россиянин, против Украины ввели санкции

Президент Федерации бокса Черногории Александр Клеменко написал письмо Международной ассоциации бокса (IBA) с просьбой прекратить дискриминацию сборной Украины на женском чемпионате Европы-2022 (нашей команде запретили использовать название "Украина").

Соответствующее заявление Клеменко опубликовала Федерация бокса Украины (ФБУ). Александр считает санкции, которые были задействованы против сборной Украины, "манипуляциями со здравым смыслом". Функционер отметил, что IBA, которой руководит россиянин Умар Кремльов, предложила изменить название страны Украина на "ТUKR" ("команда Украины") во время чемпионата Европы.

"Каким-то образом команде Украины разрешили остаться в своих спортивных костюмах, тем более что других у них нет, а предложить женской сборной ходить только в нижнем белье, пожалуй, никто не отважился.

Название страны тоже решили изменить с предложенного ранее "IBA/UKR" на "ТUKR".

Конечно, все эти манипуляции со здравым смыслом не могли не вызвать у представителей команды Украины и большого количества поддерживающих их команд других государств протестного настроения, а у меня, как организатора турнира, обоснованного опасения за сам факт его успешного проведения", — заявил Клеменко.

Александр добавил, что санкции против сборной Украины по боксу подрывают авторитет IBA и могут привести к тому, что Международный олимпийский комитет (МОК) исключит этот вид спорта из программы Олимпийских игр.

Напомним, в IBA считают, что украинские власти вмешались в деятельность ФБУ. Ранее IBA запретила использовать украинцам национальную символику на юниорском чемпионате мира, из-за чего часть команды бойкотировала турнир. Позднее запрет был снят.

К слову, IBA разрешила российским боксерам выступать на международных соревнованиях под своим флагом, однако на ЧЕ в Черногории представителей рф не допустили.