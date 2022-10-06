Европейская боксерская конфедерация красиво послала россиян, несмотря на нашумевшее решение в боксе

Европа не спешит принимать российских боксеров

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) разрешил российским и белорусским боксерам без всяких ограничений участвовать в международных турнирах, правда, на ближайший чемпионат Европы среди женщин представители рф и Беларуси все равно не были допущены.

Об этом сообщает Европейская конфедерация бокса (EUBC) на своем официальном сайте. Организация запретила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях, ведь списки боксеров уже составлены. Примечательно, что ЧЕ по боксу среди женщин начнется 13 октября. В EUBC пообещали включать в списки соревнований россиян и белорусов после женского чемпионата Европы.

"EUBC получила решение IBA разрешить боксерам из Федерации бокса россии и Белорусской федерации бокса снова участвовать в соревнованиях IBA. В соответствии с этим решением мы позволим этим спортсменам участвовать в санкционированных EUBC соревнованиях после будущего ЧЕ среди женщин", — гласит сообщение EUBC.

Напомним, на юношеском чемпионате Европы IBA, главой которой является россиянин Умар Кремлев, запретила украинским спортсменам использовать флаг и гимн. Наши боксеры устроили бойкот и добились своего. IBA разрешила нашей команде и флаг, и гимн, правда, запретив при этом название "сборная Украины".