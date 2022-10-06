Європейська боксерська конфедерація красиво послала росіян, попри гучне рішення у боксі

Європа не поспішає приймати російських боксерів

Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) дозволила російським і білоруським боксерам без жодних обмежень брати участь у міжнародних турнірах, щоправда, на найближчий чемпіонат Європи серед жінок представники рф та Білорусі все одно не були допущені.

Про це повідомляє Європейська конфедерація боксу (EUBC) на своєму офіційному сайті. Організація заборонила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях, адже списки боксерів уже складено. Примітно, що ЧЄ з боксу серед жінок розпочнеться 13 жовтня. У EUBC пообіцяли включати до списків змагань росіян та білорусів після жіночого чемпіонату Європи.

"EUBC отримала рішення IBA дозволити боксерам з Федерації боксу росії та Білоруської федерації боксу знову брати участь у змаганнях IBA. Відповідно до цього рішення ми дозволимо цим спортсменам брати участь у санкціонованих EUBC змаганнях після майбутнього ЧЄ серед жінок", — йдеться у повідомленні EUBC.

Нагадаємо, на юнацькому чемпіонаті Європи IBA, головою якої є росіянин Умар Кремльов, заборонила українським спортсменам використовувати прапор і гімн. Наші боксери влаштували бойкот і досягли свого. IBA дозволила нашій команді і прапор, і гімн, щоправда, заборонивши при цьому назву "збірна України".