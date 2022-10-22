Ломаченко за неделю до боя высказался о войне (видео)

Боксер хочет, чтобы война завершилась как можно скорее

Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), посетил благотворительный вечер, организованный Александром Усиком (20-0, 13 КО) в Калифорнии (США).

Спортсмен в комментарии для YouTube-канала K.O. Artist Sports высказался о войне в Украине. Он отметил, что не хочет видеть, как умирают люди.

"Для нас это большое событие, поскольку Усик поддерживает многих украинцев, поддерживает нашу страну. Он много помогает Украине. Мне очень сложно объяснить вам, потому что мой английский ограничен. В нашей стране ужасное время – мы хотим остановить эту войну. Я не хочу видеть, как умирает множество людей, поэтому мы устроили этот вечер", — заявил Ломаченко.

Напомним, уже в субботу, 29 октября, Ломаченко возвращается на ринг поединком против небитого американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО). Шоу бокса пройдет в Нью-Йорке и будет доступно для просмотра в Украине. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Loma — Ортис. К слову, украинец является безоговорочным фаворитом поединка.

Ранее сообщалось, что Василия заметили в США с украинским флагом.