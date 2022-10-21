Ломаченко узнал свое будущее. Об этом он мечтал всю жизнь

Промоутер выбрал двух соперников для украинца

В Штатах 29 октября Василий Ломаченко проведет бой против Джемейна Ортиса. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию поединка Ломаченко — Ортис.

Специалисты считают этот поединок для украинца просто разминочным, чтобы вскоре претендовать на чемпионские титулы. Об этом говорил и промоутер Боб Арум.

"Я хочу сделать бой Василия Ломаченко против Девина Хейни, после чего победитель встретится с Шакуром Стивенсоном", – заявил Арум в интервью SeconsOut.

Напомним, что сейчас Девин Хэйни является абсолютным чемпионом мира в легком весе. В октябре Хэйни в реванше победил Джорджа Камбососа.

Шакур Стивенсон — бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO и The Ring во втором полулегком весе. Также бывший чемпион мира по версии WBO в полулегком весе.

В августе Стивенсон не смог уложиться в рамки второго полулегкого веса перед поединком против Робсона Консейсао и лишился своих титулов WBC и WBO.

Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе.