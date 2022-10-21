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Ломаченко дізнався про своє майбутнє. Про це він мріяв усе життя

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Ломаченко дізнався про своє майбутнє. Про це він мріяв усе життя Новина оновлена 21 жовтня 2022, 09:14

Промоутер вибрав двох суперників для українця

У Штатах 29 жовтня Василь Ломаченко проведе бій проти Джемейна Ортіса. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко — Ортіс.

Фахівці вважають цей поєдинок для українця просто розминкою, аби невдовзі претендувати на чемпіонські титули. Про це говорив і промоутер Боб Арум.

"Я хочу зробити бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні, після чого переможець зустрінеться з Шакуром Стівенсоном", — заявив Арум в інтерв’ю SeconsOut.

Нагадаємо, що зараз Девін Хейні є абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. У жовтні Хейні у реванші переміг Джорджа Камбососа.

Шакур Стівенсон — колишній чемпіон світу за версіями WBC, WBO та The Ring у другій напівлегкій вазі. Також колишній чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі.

У серпні Стівенсон не зміг вкластися в рамки другої напівлегкої ваги перед поєдинком проти Робсона Консейсао і втратив свої титули WBC і WBO.

Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі.

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#Бокс #Боксер #Василь Ломаченко