Ломаченко дізнався про своє майбутнє. Про це він мріяв усе життя

Промоутер вибрав двох суперників для українця

У Штатах 29 жовтня Василь Ломаченко проведе бій проти Джемейна Ортіса. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко — Ортіс.

Фахівці вважають цей поєдинок для українця просто розминкою, аби невдовзі претендувати на чемпіонські титули. Про це говорив і промоутер Боб Арум.

"Я хочу зробити бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні, після чого переможець зустрінеться з Шакуром Стівенсоном", — заявив Арум в інтерв’ю SeconsOut.

Нагадаємо, що зараз Девін Хейні є абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. У жовтні Хейні у реванші переміг Джорджа Камбососа.

Шакур Стівенсон — колишній чемпіон світу за версіями WBC, WBO та The Ring у другій напівлегкій вазі. Також колишній чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі.

У серпні Стівенсон не зміг вкластися в рамки другої напівлегкої ваги перед поєдинком проти Робсона Консейсао і втратив свої титули WBC і WBO.

Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі.