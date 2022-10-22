Ломаченко за тиждень до бою висловився про війну (відео)

Боксер хоче, щоб війна завершилася якнайшвидше

Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (16-2, 11 КО), відвідав благодійний вечір, організований Олександром Усиком (20-0, 13 КО) у Каліфорнії (США).

Спортсмен у коментарі для YouTube-каналу KO Artist Sports висловився про війну в Україні. Він наголосив, що не хоче бачити, як помирають люди.

"Для нас це велика подія, оскільки Усик підтримує багатьох українців, підтримує нашу країну. Він багато допомагає Україні. Мені дуже складно пояснити вам, бо моя англійська обмежена. У нашій країні жахливий час – ми хочемо зупинити цю війну. Я не хочу бачити. Як вмирає безліч людей, тому ми влаштували цей вечір”, — заявив Ломаченко.

Нагадаємо, вже у суботу, 29 жовтня, Ломаченко повертається на ринг поєдинком проти небитого американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО). Шоу боксу пройде в Нью-Йорку і буде доступним для перегляду в Україні. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Loma — Ортіс. До речі, українець є беззаперечним фаворитом поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Василя помітили у США з українським прапором.