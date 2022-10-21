Олександру Усику вручили унікальний чемпіонський пояс (відео)

Боксер отримав подарунок від Всесвітньої боксерської ради

Чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC). Раніше журнал The Ring зробив для Усика іменний пояс після перемоги над Ентоні Джошуа.

Нагороду від WBC, яка виконана у кольорах українського прапора, Усику вручив президент організації Маурісіо Сулейман на благодійному заході у США.

"Цей пояс для нашого дорогого чемпіона. Він визнає тебе героєм людства. Нехай Бог і далі допомагає тобі залишатися таким активним. Ми бажаємо тобі успіху", — заявив Сулейман під час вручення пояса Усику, повідомляє sport.ua.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київщини.

Між іншим, у таборі Тайсона Ф’юрі над Усиком готують розправу та обіцяють його підсмажити. Хоча боксери ще й не домовились про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. Ф’юрі проведе наступний бій 3 грудня проти Дерека Чісори. Усик планує вийти в ринг наступної весни.