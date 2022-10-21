Александру Усику вручили уникальный чемпионский пояс (видео)

Боксер получил подарок от Всемирного боксерского совета

Чемпион мира в сверхтяжелом дивизионе Александр Усик получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее журнал The Ring сделал для Усика именной пояс после победы над Энтони Джошуа.

Награду от WBC, которая выполнена в цветах украинского флага, Усику вручил президент организации Маурисио Сулейман на благотворительном мероприятии в США.

"Этот пояс для нашего дорогого чемпиона. Он признает тебя героем человечества. Пусть бог и дальше помогает тебе оставаться таким активным. Мы желаем тебе удачи", — заявил Сулейман при вручении пояса Усику, сообщает sport.ua.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области.

Между прочим, в лагере Тайсона Фьюри над Усиком готовят расправу и обещают его поджарить. Хотя боксеры еще и не договорились о поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Фьюри проведет следующий бой 3 декабря против Дерека Чисоры. Усик планирует выйти в ринг следующей весной.