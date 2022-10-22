"Рознощик пропаганди": Ломаченка звинуватили у "перевзуванні" (відео)

Боксер опублікував неоднозначний пост у Instagram

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко (16-2, 11 КО), який нещодавно відвідав благодійний вечір Олександра Усика в Каліфорнії, опублікував промо відео до свого бою з Джермейном Ортісом (16-0-1, 8 КО) і нарвався на критику у мережі.

Спортсмен розмістив відео на своїй офіційній сторінці в Instagram. Деякі українці розкритикували Василя за "перевзуття" у ролику, адже раніше він довгий час мовчав про війну і жодного разу не висловлювався на тему повномасштабного вторгнення рф в Україну.

На відео говориться, що Василь після початку повномасштабного вторгнення росії став на захист батьківщини (вступив до лав тероборони, — Ред.), відмовившись від мрії стати абсолютним чемпіоном світу. Тепер українець знову загорівся цією мрією.

"Український герой повертається", — йдеться у повідомленні під відео.

У мережі нагадали Ломаченку, що герої зараз перебувають на передовій, а один із користувачів назвав Василя "рознощиком пропаганди", натякаючи на зв’язок боксера з РПЦ МП, ролики з представниками якої він нерідко виставляв у соцмережах.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу Ломаченко — Ортіс. Цей бій також можна буде переглянути онлайн в Україні. Фаворитом дуелі є українець.