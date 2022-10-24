Ломаченко — Ортіс: все, що потрібно знати про головний бій осені

Українець починає свій шлях за чемпіонськими титулами

У ніч із 29 на 30 жовтня у Штатах відбудеться вечір боксу, де головним стане поєдинок у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Джемейном Ортісом. Це буде рейтингова зустріч, але у разі перемоги вона відкриє українцеві шлях за чемпіонськими поясами. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

Де пройде бій

Поєдинок відбудеться на арені Madison Square Garden Theater у Нью-Йорку (США).

Коли початок бою

Вечір боксу заплановано на 29 жовтня. Початок о 17:45 за місцевим часом (у Києві о 00:45). Тому, коли Ломаченко та Ортіс вийдуть на ринг, в Україні буде ранок 30 жовтня.

Послужний список

Василю Ломаченку – 34 роки. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях. На професійному рингу провів 18 боїв — 16 перемог та 2 поразки. У своєму останньому поєдинку у грудні минулого року переміг Річарда Коммі.

Джемейну Ортісу — 26 років. На професійному рингу провів 17 поєдинків — 16 перемог та 1 нічия. Останній бій провів у травні цього року. Переміг Джамеля Херрінга зі США і став чемпіоном за другорядними версіями IBF USBA та North American Boxing Federation.

Усі бої вечора

Загалом заплановано дев’ять поєдинків.

Василь Ломаченко (16-2-0) — Джемейн Ортіс (16-0-1)

Дюк Раган (7-0-0) — Луїс Леброн (18-4-1)

Трой Іслі (7-0-0) — Квінсі ЛаВаллайс (14-3-1)

Річард Торрес (3-0-0) — Ахмед Хефні (13-2-0)

Абдулла Масон (4-0-0) — Енджел Баррера (4-0-0)

Ніко Алі Уош (6-0-0) — Біллі Вагнер (5-2-0)

Робейсі Рамірес (10-1-0) — Хосе Матіас Ромеро (26-2-0)

Хевен Бреді (7-0-0) — Ерік Мондрагон (8-0-1)

Деланте Джонсон (5-0-0) — Естебан Гарсія (15-1-0)

Хто фаворит

У цьому бою очевидний фаворит у букмекерських конторах український боксер. Коефіцієнт на перемогу Ломаченка – 1,06, на успіх Ортіса – 8,00. Нічия оцінюється о 26,00.

Де покажуть

В Україні бій Ломаченко — Ортіс можна буде подивитися на платформі Megogo. Початок трансляції о 5:00 за київським часом.

Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі. Українець хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з королем легкого дивізіону Девіном Хейні.