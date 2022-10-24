Ломаченко — Ортис: все, что нужно знать о главном бое осени

Украинец начинает путь за чемпионскими титулами

В ночь с 29 на 30 октября в Штатах состоится вечер бокса, где главным станет поединок в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом. Это будет рейтинговая встреча, но, в случае победы, она откроет украинцу путь за чемпионскими поясами. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

Где пройдет бой

Поединок состоится на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США).

Когда начало боя

Вечер бокса запланирован на 29 октября. Начало в 17:45 по местному времени (в Киеве будет 00:45). Поэтому, когда Ломаченко и Ортис выйдут на ринг, в Украине будет раннее утро 30 октября.

Послужной список

Василию Ломаченко — 34 года. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях. На профессиональном ринге провел 18 боев — 16 побед и 2 поражения. В своем последнем поединке в декабре прошлого года победил Ричарда Комми.

Джемейну Ортису — 26 лет. На профессиональном ринге провел 17 поединков — 16 побед и 1 ничья. Последний бой провел в мае этого года. Победил Джамеля Херринга из США и стал чемпионом по второстепенным версиям IBF USBA и North American Boxing Federation.

Все бои вечера

Всего запланировано девять поединков.

Василий Ломаченко (16-2-0) — Джемейн Ортис (16-0-1)

Дюк Раган (7-0-0) — Луис Леброн (18-4-1)

Трой Исли (7-0-0) — Квинси ЛаВаллайс (14-3-1)

Ричард Торрес (3-0-0) — Ахмед Хефни (13-2-0)

Абдулла Масон (4-0-0) — Энджел Баррера (4-0-0)

Нико Али Уош (6-0-0) — Билли Вагнер (5-2-0)

Робейси Рамирес (10-1-0) — Хосе Матиас Ромеро (26-2-0)

Хевен Бреди (7-0-0) — Эрик Мондрагон (8-0-1)

Деланте Джонсон (5-0-0) — Эстебан Гарсия (15-1-0)

Кто фаворит

В этом бою явный фаворит в букмекерских конторах украинский боксер. Коэффициент на победу Ломаченко — 1,06, на успех Ортиса — 8,00. Ничья оценивается в 26,00.

Где покажут

В Украине бой Ломаченко — Ортис можно будет посмотреть на платформе Megogo. Начало трансляции в 5:00 по киевскому времени.

Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни.