Ломаченко изобразили маньяком-убийцей: в Нью-Йорке боятся проблем
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Лицо украинского боксера закрыли маской Джейсона Вурхиза
Уже в субботу, 29 октября, в Нью-Йорке пройдет большой боксерский вечер. На ринг выйдет бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.
Накануне поединка промоутерская компания Top Rank выпустила забавный постер, посвященный Хэллоуину. Половину лица Ломаченко закрывает маска Джейсона Вурхиза из серии фильмов "Пятница, 13-е":
"У Нью-Йорка скоро будут проблемы. Добро пожаловать на неделю боя Ломаченко – Ортис", — гласит сообщение Top Rank в Twitter.
Ранее Ломаченко назвал свою главную цель в боксе. Украинец хочет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с королем легкого дивизиона Девином Хэйни.
Напомним, что менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине пытался организовать бой Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира. Он хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.