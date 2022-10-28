Ломаченко переважив Ортіса перед боєм (відео)

Українець і американець після зважування зійшлися в останній дуелі поглядів

У п’ятницю, 28 жовтня, відбулася офіційна процедура зважування учасників шоу боксу від промоутерської компанії Top Rank, головною подією якого стане поєдинок у легкій вазі (до 61,235 кг) Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) Джемейн Ортіс (16-0- 1, 8 ДО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою українця з американцем.

Обидва боксери без проблем пройшли зважування, не перевищивши ліміту вагової категорії. Про це повідомляє пресслужба Top Rank.

Василь показав на вагах 61,1 кг, а його суперник — 60,8 кг.

Повне відео церемонії зважування:

Після зважування відбулася фінальна дуель поглядів.

Шоу боксу Ломаченко — Ортіс відбудеться у суботу, 29 жовтня, у Нью-Йорку (США). Поєдинок буде показано в Україні у прямому ефірі. До речі, українець є беззаперечним фаворитом бою.

Напередодні боксери провели фінальну пресконференцію, на якій Ломаченко відзначився неоднозначними висловлюваннями про президента рф володимира путіна. Також українець уперше розповів, що робив у теробороні. А ось Ортіс побоявся подивитися в очі Василеві.

Раніше повідомлялося, що український боксер Іван Редкач їдко потролив Ломаченка перед боєм.