Не скажу, що путін — такий-сякий! Ломаченко захищає росіян

Боксер чомусь впевнений, що багато хто в Росії проти війни

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко 29 жовтня знову вийде на ринг. У Нью-Йорку Ломаченко проведе поєдинок проти Джемейна Ортіса. Слідкуйте за онлайн-трансляцією бою Ломаченко — Ортіс.

Напередодні вечора боксу Ломаченко поспілкувався з журналістами та пояснив, чому не хоче робити публічних антивоєнних звернень до путіна, пише luckypunchnet.

"Дуже багато людей, багато зірок зверталися і до росіян, і до путіна, і до тих людей, які прийшли до нас з війною, але, як ми бачимо, нічого не змінилося".

"Я не хочу бути розмовляючою головою, яка трясе повітря і каже, що путін – такий, путін – сякий, а росіяни – такі… Це нічого не змінить, ми всі це чудово знаємо".

"Я знаю, що в росії багато людей, які проти того, що відбувається. Вони проти того, що ми воюємо один проти одного".

"І, як ми бачимо, ніхто не може вплинути на головнокомандувача з того боку".

Раніше повідомлялося, що в мережі назвали Ломаченка "рознощиком пропаганди".

Ми писали, що компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.

Нагадаємо, що менеджер Егіс Клімас розповів, як після початку повномасштабної війни в Україні намагався організувати бій Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу. Він хотів, щоб Ломаченко залишився в Румунії, але боксер на човні поплив додому.