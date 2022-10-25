Ломаченко обрав собі у спаринг-партнери нокаутера

Українця готував до бою Стівен Галеано

Американський боксер першої напівсередньої ваги Стівен Галеано розповів, що готував Василя Ломаченка до бою з Джемейном Ортісом. Поєдинок відбудеться 29 жовтня. Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

"Дивовижний 7-тижневий табір разом із легендою, чемпіоном світу у трьох дивізіонах та дворазовим олімпійським чемпіоном Ломаченком.

Дякую вам за можливість дозволити мені повернутися до тебе в табір вдруге", — написав Галеано в Instagram.

Цікаво, що зріст Галеано становить 183 см, зріст Ломаченка — 170 см, зріст Ортіса — 173 см. Раніше ще один високорослий боксер проводив спаринги з Ломаченком.

Стівен Галеано на професійному рингу провів 12 боїв і всі виграв — 9 перемог нокаутом.

Нагадаємо, що менеджер Егіс Клімас розповів, як після початку повномасштабної війни в Україні намагався організувати бій Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу. Він хотів, щоб Ломаченко залишився в Румунії, але боксер на човні поплив додому.

Раніше ми писали, що компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.