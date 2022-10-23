"Попа не забудь взяти в ринг": на Ломаченка перед боєм посипалась хвиля хейту

Українці масово критикують боксера за неоднозначну позицію

У мережі з’явилося промо відео бою колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях, дворазового олімпійського чемпіона Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) з України з непереможним американцем Джермейном Ортісом (16-0-1, 8 КО).

Ролик опублікував український боксер на своїй сторінці в Instagram. На кадрах йдеться про те, що Loma відмовився від бою мрії за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі заради захисту своєї батьківщини. Через місяці після початку повномасштабного вторгнення рф Василь вирішив повернутися на ринг.

Користувачі в мережі розділилися на думці щодо майбутнього шоу боксу за участю відомого українця. Деякі українці не пробачили відомому співвітчизнику тривалу мовчанку щодо війни (боксер жодного разу не назвав рф країною агресором, — Ред.), позицію щодо УПЦ (МП), представників яких спортсмен охоче піарить на свою багатомільйонну аудиторію. Один із користувачів у коментарях навіть зазначив, щоб Василь не забув взяти із собою попа у ринг. Крім того, багато юзерів досі згадують Василеві вихід на ринг без прапора України.

У мережі критикують Ломаченка перед боєм із Ортисом

Промо бою Ломаченко - Ортіс

Нагадаємо, вечір боксу за участю українця відбудеться у суботу, 29 жовтня, у Нью-Йорку. Українці зможуть подивитися шоу у прямому ефірі, а "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс. До речі, Василь є беззаперечним фаворитом поєдинку.

Раніше повідомлялося, що в мережі назвали Ломаченка "рознощиком пропаганди".