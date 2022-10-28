Ломаченко різко змінив систему тренувань перед боєм із Ортісом

Боксер пішов на кардинальні зміни через вік

В одному з останніх інтерв’ю віце-президент Top Rank Карл Моретті розповів, що молоді бійці вже не бояться битися з Василем Ломаченком. Мовляв, українець уже постарів, а отже, менш небезпечний для конкурентів.

Сам Ломаченко підтвердив, що відчуває фізичні зміни в собі, і це підтверджується тим, що йому потрібно більше часу на відновлення після важких тренувань. Внаслідок чого довелося змінити систему тренувань під час підготовки до бою з Джемейном Ортісом, повідомляє fightnews.info. Нагадаємо, поєдинок відбудеться 29 жовтня. Ми ведемо онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.

"Звичайно, мені потрібно пристосуватися до свого організму. Роки тільки додаються. Вони ніколи не йдуть у зворотному напрямку. Зараз мені потрібно більше часу на відновлення, ніж раніше. Я пам’ятаю, раніше мені вистачало півдня, щоб відновитися, а зараз на це йде все день. У результаті нам довелося змінити нашу систему тренувань. Ми зменшили робоче навантаження і додали більше часу на відновлення", — розповів Ломаченко.

Раніше ми писали, що компанія Top Rank зобразила Ломаченка в образі маніяка-вбивці. І на це були вагомі причини.