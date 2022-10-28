Ломаченко резко поменял систему тренировок перед боем с Ортисом

Боксер пошел на кардинальные изменения из-за возраста

В одном из последних интервью вице-президент Top Rank Карл Моретти рассказал, что молодые бойцы уже не боятся драться с Василием Ломаченко. Мол, украинец уже постарел, а значит менее опасен для конкурентов.

Сам Ломаченко подтвердил, что чувствует физические изменения в себе и это подтверждается тем, что ему нужно больше времени на восстановления после тяжелых тренировок. В результате чего пришлось изменить систему тренировок во время подготовки к бою с Джемейном Ортисом, сообщает fightnews.info. Напомним поединок состоится 29 октября. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.

"Конечно, мне нужно приспособиться к своему организму. Годы только добавляются. Они никогда не идут в обратном направлении. Сейчас мне нужно больше времени на восстановление, чем раньше. Я помню, раньше мне хватало полдня, чтобы восстановиться, а сейчас на это уходит весь день. В результате нам пришлось поменять нашу систему тренировок. Мы уменьшили рабочую нагрузку и добавили больше времени на восстановление", — рассказал Ломаченко.

Ранее мы писали, что компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.