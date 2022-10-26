Такого никогда не было: почему все хотят драться с Ломаченко

Молодые боксеры бросают вызов бывшему чемпиону мира

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти считает, что Василия Ломаченко больше никто не боится. Молодые боксеры убеждены, что лучшие годы украинца уже позади. Свой следующий бой Ломаченко проведет 29 октября. Смотрите онлайн поединка Ломаченко — Ортис.

"Многие молодые бойцы смотрят на Ломаченко и хотят драться с ним сейчас, чего никогда раньше не было. Все эти парни понимают, что у него громкое имя, но они уже видят бойца постарше, который регрессирует. Мы не могли услышать что-то подобное два года назад", — цитирует Моретти fightnews.info.

Напомним, что менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине пытался организовать бой Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира. Он хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.

Ранее мы писали, что компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.